В США бизнесмен, уволенный за то, что он белый мужчина, отсудил $10 млн - СМИ
17:12 28.10.2021 Источник: Газета.Ru
Американский бизнесмен отсудил $10 млн за то, что его уволили с руководящего поста, потому что он белый и мужчина. Об этом пишет NBC News.
Дэвид Дюваль из Мичигана подал в суд на компанию Novant Health, Inc. в 2019 году после того, как в 2018-м был уволен с должности старшего вице-президента по маркетингу и коммуникациям. В своем иске мужчина указал, что увольнение произошло без причины, в рамках преднамеренной кампании по продвижению «разнообразия в руководящих рядах», то есть по цвету кожи и полу.
Как передает NBS News, сама компания отвергла все обвинения в свой адрес и заявила, что мужчина был уволен за ненадлежащую работу и передачу важнейших обязанностей подчиненным.
«Мы крайне разочарованы приговором, так как считаем, что он не подтверждается доказательствами, представленными на суде, в том числе нашей причиной увольнения», — рассказал представитель фирмы.
Дюваль сообщил в суде, что на его место взяли сразу двух женщин: белую и темнокожую.
В итоге суд присяжных решил, что раса или пол Дюваля стали основным фактором для увольнения. Газета.Ru
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