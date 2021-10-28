«Роснефть» и Trafigura займутся сокращением выбросов углекислого газа при поставках нефти
19:31 28.10.2021
Компании «Роснефть» и Trafigura будут сотрудничать в деле сокращения выбросов СО2 по всей цепочке поставок нефти. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между ними на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. Соглашение позволит организовать независимую оценку выбросов парниковых газов по всей цепочке поставок сырой нефти «Роснефти». Стороны обеспечат независимый подсчет выбросов углерода от мест добычи до трех экспортных портов России: Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. В 2020 году через эти порты было поставлено около 20% от общего объема нефти, экспортируемой «Роснефтью».
Планируется, что независимую проверку будет проводить сторонний оценщик, используя лучшие мировые практики и общепризнанные методики. Это позволит предоставить покупателям подтвержденные данные об углеродоемкости экспортной нефти «Роснефти», перевалка которой ведется через Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. Согласно предварительным оценкам, углеродоемкость поставок российского мейджора на европейские рынки составляет примерно 20 кг/б.н.э., что является одним из лучших показателей в отрасли. Кроме того, «Роснефть» и Trafigura обсуждают перспективу выполнения совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов по всей цепочке формирования стоимости нефти марки Urals.
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