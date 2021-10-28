0
0
108
НОВОСТИ

«Роснефть» и Trafigura займутся сокращением выбросов углекислого газа при поставках нефти

19:31 28.10.2021

Компании «Роснефть» и Trafigura будут сотрудничать в деле сокращения выбросов СО2 по всей цепочке поставок нефти. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между ними на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. Соглашение позволит организовать независимую оценку выбросов парниковых газов по всей цепочке поставок сырой нефти «Роснефти». Стороны обеспечат независимый подсчет выбросов углерода от мест добычи до трех экспортных портов России: Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. В 2020 году через эти порты было поставлено около 20% от общего объема нефти, экспортируемой «Роснефтью».

Планируется, что независимую проверку будет проводить сторонний оценщик, используя лучшие мировые практики и общепризнанные методики. Это позволит предоставить покупателям подтвержденные данные об углеродоемкости экспортной нефти «Роснефти», перевалка которой ведется через Новороссийск, Приморск и Усть-Луга. Согласно предварительным оценкам, углеродоемкость поставок российского мейджора на европейские рынки составляет примерно 20 кг/б.н.э., что является одним из лучших показателей в отрасли.  Кроме того, «Роснефть» и Trafigura обсуждают перспективу выполнения совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов по всей цепочке формирования стоимости нефти марки Urals.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 28.10.2021
Бомбардировщики США начали отработку уничтожения кораблей ВМФ РФ - Forbes
0
126
07:20 28.10.2021
Власти Тайваня подтвердили, что на острове работают военные инструкторы из США
0
137
12:30 27.10.2021
Военные получили систему высокоточного наведения артиллерии
0
261
09:20 27.10.2021
Совместные военные учения Швеции с США назвали четким сигналом для России
0
275
09:00 27.10.2021
Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе
0
269
11:00 26.10.2021
Армия Израиля проведет двухдневные учения в граничащих с сектором Газа районах
0
380
09:20 26.10.2021
Российские морские пехотинцы на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике
0
414
22:40 25.10.2021
В Сирии произошла попытка подрыва российской колонны - МО РФ
0
468
20:00 23.10.2021
Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - президент
0
728
14:00 23.10.2021
ПРО США не выдержит ядерный удар России или Китая - Forbes
0
771

Возврат к списку