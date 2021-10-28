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НОВОСТИ

Социально-бытовым обслуживанием вахтовых городков «Роснефти» займется дочерняя компания французской CIS GROUP

19:51 28.10.2021

На ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне дочернее предприятие «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз» и компания «Арктик Катеринг Сервис» («дочка» французской CIS GROUP) заключили договор на оказание социально-бытового обслуживания вахтовых городков. Соглашением предусмотрена организация общественного питания и проживания вахтового персонала городков, а также комплексное сервисное обслуживание объектов социально-бытового назначения на месторождениях «РН-Юганскнефтегаз». Планируется, что сотрудничество в сфере социально-бытового обслуживания с французской компанией CIS GROUP, отвечающей высоким стандартам качества, повысит уровень оказания услуг на месторождениях крупнейшего добывающего актива «Роснефти», а также позволит разработать новые решения для дополнительного обеспечения социального комфорта вахтового персонала и безопасности на месторождениях.

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