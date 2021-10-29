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Бенедикт Камбербэтч сыграет роль Александра Литвиненко в сериале "Лондонград"

09:32 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса в сериале "Шерлок" (Sherlock, 2010-2017), исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале от компании HBO "Лондонград" (Londongrad). Об этом сообщил в четверг американский журнал "Вэрайети".

По его данным, сериал будет основываться на сюжете книги британского журналиста Алана Коуэлла "Последний шпион" (The Terminal Spy) об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

30 сентября 2021 года стало известно, что британский телеканал Ай-ти-ви (ITV) выпустит художественный мини- сериал Litvinenko ("Литвиненко") об отравлении Александра Литвиненко. Как сообщила пресс-служба телеканала, главную роль исполнит шотландец Дэвид Теннант, известный по ролям в сериалах Doctor Who ("Доктор Кто") и Good Omens ("Благие знамения").

В июле этого года в Великобритании прошла премьера оперы The Life & Death of Alexander Litvinenko ("Жизнь и смерть Александра Литвиненко"), которую поставила труппа "Грейндж парк опера". Осенью 2019 года лондонский театр "Олд Вик" представил спектакль Very Expensive Poison ("Очень дорогой яд") по одноименной книге журналиста газеты "Гардиан" Люка Хардинга. Произведение, адаптированное для театра британским драматургом Люси Преббл, также посвящено истории отравления Литвиненко.

Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко скончался в британской столице 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но все обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его гибели России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.

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