Fitch к концу 2022 года ожидает снижения долговой нагрузки «Башнефти» в 4 раза

21:50

Долговая нагрузка «Башнефти» снизится более чем в 4 раза к концу 2022 года по сравнению с показателем декабря 2020 года, полагают аналитики рейтингового агентства Fitch. По прогнозам аналитиков, отношение чистого долга к средствам от операционной деятельности по итогам 2022 года окажется на уровне 1 против 4,7 в конце 2020 года. Предполагается, что «Башнефть получит серьезную выгоду от ослабления ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также от роста цен на нефть. Показатель EBITDA по подсчетам аналитиков увеличится примерно в 4 раза в 2021 году до 109,3 млрд руб., а в 2024 году — до 122 млрд руб. Как сказано в обзоре Fitch, нынешний кредитный рейтинг «Башнефти» (BBB со стабильным прогнозом) связан с контролирующим акционером — «Роснефтью». При этом уровень кредитного рейтинга BBB на одну ступень выше рейтингов «Роснефти» от S&P Global и Moody’s (BBB- и Baa3 соответственно). При этом, согласно ожиданиям Fitch, долговая нагрузка «Роснефти» также уменьшится более чем в 2 раза: отношение чистого долга к средствам от операционной деятельности сократиться менее чем до 2,5.

Напомним, ранее представители агентства Moody’s прогнозировали снижение показателя долговой нагрузки «Роснефти» (отношение скорректированного долга к EBITDA) почти на 37% в 2022 году. По итогам июня 2021 года долговая нагрузка «Роснефти» была ниже, чем у ExxonMobil, — 17,3% и 10,8% соответственно. В Moody’s отмечали, что средств на счетах кредитных линий и ожидаемого операционного денежного потока до конца 2022 года (более 2,7 трлн руб.) будет достаточно для покрытия предстоящих погашений долга, капитальных вложений и дивидендных выплат. Сейчас «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам РФ, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через «Башнефть»).