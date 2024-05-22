Сбер опубликовал ESG-отчет за 2023 год

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Социальная ответственность, поддержка населения, забота о сотрудниках, управление рисками, помощь искусственного интеллекта людям и государству, инициативы в образовании и здравоохранении, климатическая повестка, экологические аспекты – эти и другие темы освещены в ежегодном ESG-отчете Сбера за 2023 год. Он издан на трех языках: русском, английском и китайском.

«Мы стараемся применять принципы устойчивого развития не только во всех направлениях работы, а на уровне каждого отдельного человека, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Это касается и наших клиентов, и сотрудников, и жителей регионов, с которыми мы вместе проходим цифровую и ESG-трансформацию. В 2023 году Сбер подвел итоги первой трехлетней стратегии по устойчивому развитию, утвердил новые климатическую и ESG-стратегии, поставив перед собой амбициозные цели и закрепив их в виде ключевых показателей эффективности руководителей разных уровней. Благодаря внедрению внутренней разработки – ИТ-платформы «КОСМОС» – Сбер автоматизировал сбор и консолидацию ESG-данных компаний группы. Это позволило нам повысить скорость и качество обработки данных, расширить состав собираемых метрик и периметр компаний, а также унифицировать структуры данных, внедрить программные генерации шаблонов сбора и расширить контрольные процедуры на каждом этапе процесса отчетности».

Продолжая свою ESG-трансформацию, Сбер сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами и вносит вклад в развитие национальной и международной повестки устойчивого развития, сообщает пресс-служба банка. Вот некоторые данные из отчета.

Финансовая поддержка Сбера по проектам государственно-частного партнерства, благодаря которому будут построены больницы, поликлиники, школы, объекты по переработке твердых коммунальных отходов и другая социальная и городская инфраструктура, составила 125 млрд руб. Разработано 89 ESG-профилей субъектов РФ, сформирована региональная часть ESG-индекса городов и регионов совместно с ВЭБ.РФ.

Запущена собственная платформа сертификатов зеленой энергии. Система разработана в соответствии с международными и российскими стандартами, предоставляет компаниям современный инструмент снижения углеродного следа по косвенным выбросам, в том числе через развитие климатических проектов в стране.

Благодаря Сберу в стране в 2023 году создано более 12 тыс. новых рабочих мест.

Объем портфеля ответственного финансирования составил 2,9 трлн руб., что в два раза больше результата 2022 года. В том числе 1,26 трлн руб. – новые выдачи кредитов по направлению ответственного финансирования, что превысило результаты 2022 года в 3,5 раза. Выручка от реализации некредитных ESG-продуктов бизнесу – 1,6 млрд руб., что в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом.

35 регионов сотрудничают со Сбером в области устойчивого развития, 70 ESG-проектов реализовано с субъектами РФ.

Компания направила на благотворительность 12,3 млрд руб. Основные сферы: образование, здравоохранение, научные разработки, развитие детей и молодежи, соцзащита, инклюзивная среда и другое. На благотворительные цели также перечислено 407 млн бонусов СберСпасибо.

Сбер в отчетном периоде также продолжил работу по развитию инклюзивной среды. В 2023 году представил модель распознавания русского жестового языка, которая станет основой для переводчика на основе искусственного интеллекта (ИИ). 5,8 тыс. офисов Сбера доступны для маломобильных граждан, в 6 тыс. офисов и в приложении СберБанк Онлайн предлагается услуга дистанционного перевода на русский жестовый язык для людей с нарушениями слуха. В 43 тыс. банкоматов есть голосовое сопровождение – они оснащены аудиовыходами и аудиосценариями для удобства использования незрячими клиентами.

Кроме того, Сбер продолжает повышать финансовую грамотность детей и подростков, родителей, учителей, людей с инвалидностью, предпринимателей и частных клиентов банка. Материалы Сбера по финансовой грамотности изучили 6,3 млн взрослых и детей, а совместно с благотворительными фондами «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» Сбер выпустил руководство «Доступные языки и инклюзивная коммуникация».

Выбросы парниковых газов ПАО Сбербанк по Охвату 1 (прямые выбросы от источников компании) снизились на 22%, по Охвату 2 (косвенные выбросы) – на 25% относительно базового 2019 года. 26% образованных отходов банка переданы на переработку. Доля энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в структуре потребления – 12%. Сокращен расход используемых компанией ресурсов: энергии – на 6%, воды – на 12% (относительно 2022 года). На 44% сокращено потребление бумаги по сравнению с 2020 годом.

26 тыс. сотрудников Сбера занимаются волонтерством и активно помогают проводить социально значимые и экологические проекты.

Кроме того, в отчете перечислены ключевые цели ESG-стратегии Сбера до 2026 года. Выбор направлений развития обусловлен новыми стратегическими приоритетами и учитывает глобальные и российские тренды в области устойчивого развития. Этими целями являются: 3,4 трлн руб. – объем портфеля ответственного финансирования; 30% – снижение выбросов парниковых газов по Охвату 1 и 40% — по Охвату 2; более 70 регионов будут сотрудничать со Сбером в области ESG-трансформации, а 75% сотрудников – вовлечены в ESG-повестку, количество корпоративных волонтеров достигнет 50 тыс.

Кроме того, целью Сбера являются ноль хищений с корреспондентских счетов и ноль простоев из-за кибератак. Сбер уже сегодня занимает лидирующие позиции по уровню кибербезопасности и заботится о сохранности персональных данных и денег своих клиентов. В рамках практик ответственного ведения бизнеса банк проводит постоянный мониторинг киберугроз, в результате в 2023 году у Сбера уже 0 минут простоя из-за DDoS-атак и 0 рублей потерь в результате кибератак. Также банк активно помогает своим клиентам в противодействия мошенникам: если подключить в мобильном приложении банка бесплатный сервис «Управление входящими звонками», то в случае звонка от мошенника по телефону или мессенджеру на экране устройства будет высвечиваться предупреждающая надпись.

С полной версией отчета о соблюдении банком ESG-принципов и реализации инициатив в области устойчивого развития можно ознакомиться на сайте www.sberbank.com. Отчет на английском и китайских языках размещен на корпоративном сайте в разделе «Результаты Группы Сбер».

ESG-отчет подготовлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI Standards) и Совета по стандартам учета в области устойчивого развития для компаний банковской отрасли (SASB: Commercial Banks 2023). Его содержание соответствует рекомендациям и положениям Принципов Глобального договора ООН, Целям ООН в области устойчивого развития, Принципам ответственной банковской деятельности Финансовой инициативы ЮНЕП, Минэкономразвития России, Совета по международным стандартам устойчивого развития (ISSB), Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD).