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НОВОСТИ

Сервисами «Комнаты здоровья» в СберБанк Онлайн воспользовались полтора миллиона раз

18:26 22.05.2024

1,5 млн раз клиенты Сбера воспользовались сервисами «Комнаты здоровья» в СберБанк Онлайн. Такие данные представил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Один из наиболее востребованных сервисов – «Анализ симптомов», которое на основе искусственного интеллекта помогает пользователю подобрать врача нужной специальности. Надо только указать свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на несколько уточняющих вопросов. После этого в приложении СберЗдоровье можно будет записаться к конкретному специалисту.

«Каждый человек хочет быть здоровым и заботиться о себе, но не всегда на это есть время или силы. Кому-то не хватает системного подхода, а кто-то просто не знает, где получить те или иные услуги. Чтобы помочь людям решать быстро и удобно любые вопросы связанные со здоровьем, мы создали «Комнату здоровья», в которой собрали все наши сервисы по этой теме, – пояснил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – За год ею уже воспользовались 1,5 млн раз, и интерес к комнате продолжает расти. Думаю, подобные сервисы-помощники с использованием искусственного интеллекта станут новым трендом на мировом рынке и помогут вовлечь миллионы людей в регулярную заботу о собственном здоровье. А мы продолжим развивать нашу «комнату», делая ее еще более полезной и удобной для всех».

В СберБанк Онлайн найти «Комнату здоровья» можно через виртуальные ассистенты Салют или через поисковую строку. «Комната здоровья» также доступна везде, где есть голосовые помощники Сбера, в том числе в умных устройствах Sber – смарт-телевизорах и ТВ-приставках SberBox. Чтобы войти в комнату, необходимо сказать виртуальному ассистенту «Запусти комнату здоровья», «Открой комнату здоровья» или «Комната здоровья».

В едином онлайн-пространстве можно в любое время суток записаться на прием к врачу, медицинские исследования и сдачу анализов. В комнате легко заказывать лекарства и косметические средства: виртуальный ассистент подберет все необходимое, найдет инструкции к препаратам и положит товары в корзину, после чего останется только оформить заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ.

Кроме того, в «Комнате здоровья» можно найти ближайшую аптеку или клинику, больше узнать о своем организме, пройти тесты и послушать подкасты о здоровье, медицине и красоте, купить умные тонометры СберЗдоровья и тренироваться онлайн вместе с инструктором FitStars. Все это доступно бесплатно.

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