Сервисами «Комнаты здоровья» в СберБанк Онлайн воспользовались полтора миллиона раз
18:26 22.05.2024
1,5 млн раз клиенты Сбера воспользовались сервисами «Комнаты здоровья» в СберБанк Онлайн. Такие данные представил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Один из наиболее востребованных сервисов – «Анализ симптомов», которое на основе искусственного интеллекта помогает пользователю подобрать врача нужной специальности. Надо только указать свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на несколько уточняющих вопросов. После этого в приложении СберЗдоровье можно будет записаться к конкретному специалисту.
«Каждый человек хочет быть здоровым и заботиться о себе, но не всегда на это есть время или силы. Кому-то не хватает системного подхода, а кто-то просто не знает, где получить те или иные услуги. Чтобы помочь людям решать быстро и удобно любые вопросы связанные со здоровьем, мы создали «Комнату здоровья», в которой собрали все наши сервисы по этой теме, – пояснил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – За год ею уже воспользовались 1,5 млн раз, и интерес к комнате продолжает расти. Думаю, подобные сервисы-помощники с использованием искусственного интеллекта станут новым трендом на мировом рынке и помогут вовлечь миллионы людей в регулярную заботу о собственном здоровье. А мы продолжим развивать нашу «комнату», делая ее еще более полезной и удобной для всех».
В СберБанк Онлайн найти «Комнату здоровья» можно через виртуальные ассистенты Салют или через поисковую строку. «Комната здоровья» также доступна везде, где есть голосовые помощники Сбера, в том числе в умных устройствах Sber – смарт-телевизорах и ТВ-приставках SberBox. Чтобы войти в комнату, необходимо сказать виртуальному ассистенту «Запусти комнату здоровья», «Открой комнату здоровья» или «Комната здоровья».
В едином онлайн-пространстве можно в любое время суток записаться на прием к врачу, медицинские исследования и сдачу анализов. В комнате легко заказывать лекарства и косметические средства: виртуальный ассистент подберет все необходимое, найдет инструкции к препаратам и положит товары в корзину, после чего останется только оформить заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ.
Кроме того, в «Комнате здоровья» можно найти ближайшую аптеку или клинику, больше узнать о своем организме, пройти тесты и послушать подкасты о здоровье, медицине и красоте, купить умные тонометры СберЗдоровья и тренироваться онлайн вместе с инструктором FitStars. Все это доступно бесплатно.
НОВОСТИ
- 19:35 22.05.2024
- СМИ назвали дату досрочных выборов в Великобритании
- 19:20 22.05.2024
- Во Франции провели испытание сверхзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд
- 18:45 22.05.2024
- С официальным визитом в Москву прибыл король Бахрейна
- 18:23 22.05.2024
- Сбер поможет Нижегородской области увеличить турпоток
- 17:24 22.05.2024
- Австрийский канцлер планирует принять участие в саммите по Украине в Швейцарии
- 16:50 22.05.2024
- Пашинян: Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас
- 16:10 22.05.2024
- Генсек ООН примет участие в саммите ШОС в Астане
- 15:53 22.05.2024
- Сбер опубликовал ESG-отчет за 2023 год
- 14:20 22.05.2024
- Байден назвал Трампа угрозой для планеты
- 14:10 22.05.2024
- Жительница Пермского края выиграла бесплатную ипотеку в Сбере
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать