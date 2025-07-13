Макрон собирается досрочно удвоить военный бюджет Франции
21:10 13.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции намерены в ближайшие годы ускорить наращивание расходов на оборону, в 2027 году они составят 64 млрд евро, что в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным страны.
«Хотя мы планировали удвоить военный бюджет к 2030 году, мы сделаем это уже к 2027 году, — сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. — Дополнительные 3,5 млрд евро будут направлены на оборону в 2026 году, еще 3 млрд евро — в 2027 году. Таким образом оборонный бюджет за 10 лет удвоится и составит 64 млрд евро».
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