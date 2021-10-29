Коронавирус не был создан в качестве биологического оружия - доклад разведки США
22:30 29.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - говорится в документе. Большинство разведывательных ведомств страны также полагают, что вирус, "вероятно, не был изменен генетически". Вместе с тем два разведывательных ведомства считают, что для таких оценок "недостаточно данных".
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