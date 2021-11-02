В Санкт-Петербурге уличным музыкантам запретили выступать на время локдауна
14:12 02.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уличным музыкантам, ранее согласовавшим свои выступления, запретили играть в Санкт-Петербурге на время локдауна. Главной причиной такого решения стала ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, власти стараются избежать массовых скоплений людей на улицах, сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт- Петербурга.
"Комитетом по культуре было принято решение об отзыве согласований выступлений уличных музыкантов в целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов", - говорится в сообщении.
В нерабочие дни в центре города собралось множество людей и одним из поводов для столпотворений стали уличные концерты на Невском проспекте. Послушать уличных музыкантов собрались сотни людей, что при нынешней ситуации с заболеваемостью коронавирусом крайне нежелательно.
Ограничительные меры будут действительны до 7 ноября текущего года. Кафе и рестораны работают только навынос, открытыми остаются аптеки и продовольственные магазины.
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