Москва увеличила объем экспорта высокотехнологичной продукции почти на 15%
11:30 04.11.2021
Объем экспорта высокотехнологичных товаров из Москвы в январе-июле нынешнего года составил 15,9 млрд долл., что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля города в объеме экспорта по этому направлению превысила 27%. Как отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. «А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров», - констатирует заммэра.
Как говорит заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в структуре высоко-технологичного экспорта наиболее хорошие результаты показали отрасли, которые производят оптику, измерительные приборы и медицинскую технику. «По итогам января-июля 2021 года объем поставок составил 251,06 млн долл., что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7% и составил 19,64 млн долл., а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7%, до 20,66 млн», - сообщил Ефимов.
Отметим, что московские власти предоставляют финансовую поддержку экспортерам в виде городских субсидий и грантов. Ориентированные на экспорт компании могут присоединиться к столичным акселерационным программам, для них организуют бизнес-миссии в разные страны, помогают участвовать в отраслевых выставках под брендом «Сделано в Москве», им также финансируют размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах.
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