Академик Зеленый предложил разыгрывать полет в космос в лотерее

13:32 Источник: Интерфакс

Космический туризм не должен стать уделом богатых, полет в космос можно организовать через лотерею, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.

"Я всегда выступаю за то, чтобы космический туризм был не приманкой для "богатых буратин", а осуществлялся на... лотерейном принципе. Чтобы каждый человек мог купить пусть довольно дорогой билет, пройти медкомиссию, и потом будет отбор, как в лотерее, и, может быть, кто-то полетит. Это может быть самый обычный человек", - сказал Зеленый во вторник на научно-технической конференции ученых и специалистов РКК "Энергия".

"Каждый человек будет иметь шанс полететь в космос, и дело можно организовать так, чтобы прибыль от этого была бы не меньше, чем от прокатывания богатых товарищей", - заявил научный руководитель ИКИ РАН.