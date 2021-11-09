Академик Зеленый предложил разыгрывать полет в космос в лотерее
13:32 09.11.2021 Источник: Интерфакс
Космический туризм не должен стать уделом богатых, полет в космос можно организовать через лотерею, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.
"Я всегда выступаю за то, чтобы космический туризм был не приманкой для "богатых буратин", а осуществлялся на... лотерейном принципе. Чтобы каждый человек мог купить пусть довольно дорогой билет, пройти медкомиссию, и потом будет отбор, как в лотерее, и, может быть, кто-то полетит. Это может быть самый обычный человек", - сказал Зеленый во вторник на научно-технической конференции ученых и специалистов РКК "Энергия".
"Каждый человек будет иметь шанс полететь в космос, и дело можно организовать так, чтобы прибыль от этого была бы не меньше, чем от прокатывания богатых товарищей", - заявил научный руководитель ИКИ РАН.
НОВОСТИ
- 21:00 06.11.2021
- Белоруссия решила усилить состав дежурных сил ПВО
- 18:48 05.11.2021
- В Минобороны сформирован противоковидный отряд
- 18:46 05.11.2021
- Следователи нашли виновных в столкновении АПЛ "Коннектикут" со скалой
- 18:00 03.11.2021
- НАТО надо поддерживать диалог с РФ и КНР, меньше всего нужна война великих держав - Милли
- 16:12 03.11.2021
- ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки - стратегическую и ударную - источник
- 11:20 03.11.2021
- Израильские ВВС нанесли ракетный удар по району близ столицы Сирии - САНА
- 10:05 03.11.2021
- Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения - генерал ВСУ
- 19:15 02.11.2021
- Шеф ЦРУ приехал в Москву с визитом по поручению Байдена
- 16:12 02.11.2021
- Военные РФ научились отражать атаки беспилотных аппаратов - Путин
- 15:12 02.11.2021
- США впервые за 30 лет значительно сократят присутствие своих войск в Испании - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать