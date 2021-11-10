Противники талибов начинают в Афганистане партизанскую войну

10:05 Источник: Интерфакс

Группа вооружённых людей в провинции Лагман на востоке Афганистана объявила о начале борьбы против движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В видеообращение в поддержку Фронта национального сопротивления (ФНС) обнародованного в среду в афганском сегменте социальных сетей, говорится, что вооруженная группа выступает в поддержку ФНС во главе с Ахмадом Масудом.



"Моджахеды и борцы за право и свободу начали партизанские действия и бои в провинции Лагман, чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации", - говорится в обращении.



Накануне о своей поддержке ФНС объявила вооруженная группа в провинции Кабул.

