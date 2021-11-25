Девять горняков из оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших горняков на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось до девяти человек, спасательная операция продолжается, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Работа в шахте приостановлена. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15:05 (11:05 мск) девять из них обнаружены погибшими", - говорится в сообщении.