Президент Чехии выписан из госпиталя в Праге - СМИ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Милош Земан в четверг после 46 дней госпитализации выписан из Центрального военного госпиталя в Праге. Об этом сообщил сайт газеты "Млада фронта Днес".

Земан направился в загородную президентскую резиденцию, расположенную в местечке Ланы у Праги. Там в пятницу он проведет торжественную церемонию назначения премьер- министром республики лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы.

На выписке из госпиталя настаивал сам Земан. Решение об этом было принято несмотря на то, что врачи рекомендовали ему продолжить стационарное лечение. Тем не менее, как подчеркивают они, за период пребывания в госпитале состояние здоровья главы государства значительно улучшилось, и он может выполнять свои обязанности. Президент, его семья и ближайшие помощники были проинформированы о возможных осложнениях, которые могут возникнуть из-за нарушения предписанного медиками режима.

10 октября 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Причина госпитализации публично не называлась. 6 ноября информационное агентство ЧТК со ссылкой на врачей сообщило, что у президента Чехии диагностирован цирроз печени и ему был введен зонд для кормления. Находясь в госпитале, хозяин Пражского града получил третью дозу вакцины против коронавируса.