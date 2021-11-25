Жители российского поселка попали в "снежный плен" - СМИ

15:12 Источник: Газета.Ru

В Хабаровском крае жители поселка Берёзовый уже три дня живут без света, связи и не могут выйти из дома. Все из-за снежного циклона, который принес в регион сильнейшую метель, пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, дома 5 тыс. человек завалило снегом по самые окна. Двери в жилье настолько сильно заблокированы снежной массой, что выбираться на улицу если и удается, то только через окна. Люди лишены возможности позвонить в спасательные службы или близким – сотового сигнала нет. Приготовить горячий ужин практически невозможно – нет электричества.

Улицы замело таким слоем снега, что люди проваливаются в него по пояс.

Грейдер прошел только по центральной улице, но в случае ЧП скорая и пожарная к домам не проберутся. Как пишет telegram-канал, местные боятся, что о них забыли, и снежный плен затянется надолго. Они называют пришедший циклон «снежным апокалипсисом». Газета.Ru