Недовольных ковидными ограничениями гораздо меньше, чем желающих остаться в живых - Песков

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недовольные ограничениями, которые вводятся для предотвращения распространения коронавируса, есть и будут, но их гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых во время пандемии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", - заметил он в ответ на вопрос, не опасаются ли в Кремле усиления недовольства и акций протеста в стране из-за этих ограничений.