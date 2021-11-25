Недовольных ковидными ограничениями гораздо меньше, чем желающих остаться в живых - Песков
18:40 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Недовольные ограничениями, которые вводятся для предотвращения распространения коронавируса, есть и будут, но их гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых во время пандемии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", - заметил он в ответ на вопрос, не опасаются ли в Кремле усиления недовольства и акций протеста в стране из-за этих ограничений.
НОВОСТИ
- 13:05 24.11.2021
- Британия перенесет свою основную тренировочную армейскую базу из Канады в Оман - СМИ
- 11:20 24.11.2021
- Министр обороны Украины заявил, что обменялся с США и Великобританией разведданными по РФ
- 22:40 23.11.2021
- Самолеты ВВС США отрабатывали применение ядерного оружия вблизи российских границ - Шойгу
- 17:32 23.11.2021
- База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА
- 11:32 23.11.2021
- Ракетный эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив
- 10:20 22.11.2021
- В июле Китай осуществил запуск ракеты с гиперзвукового глайдера - FT
- 10:05 22.11.2021
- Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» затонула от столкновения с подлодкой НАТО
- 17:00 21.11.2021
- Франция продолжит добиваться от Австралии выполнения условий разрыва контракта на подлодки
- 17:12 19.11.2021
- В Швецию поставлен из США первый из четырех зенитных ракетных комплексов Patriot
- 13:32 19.11.2021
- Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин - НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать