Найдены тела троих горноспасателей, пропавших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции в кузбасской шахте "Листвяжная", погибли. Об этом ТАСС сообщили в администрации шахты.

"Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной", - сказали в администрации.

Общее число погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 14 человек.