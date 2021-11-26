Бунт в польском центре для мигрантов вызвало решение выслать часть из них в Ирак - СМИ
12:32 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бунт в охраняемом центре для нелегальных мигрантов в Венджине на западе Польши в четверг был вызван намерением польских властей выслать несколько десятков обитателей центра в Ирак. Об этом сообщает в пятницу интернет-портал Polsat News.
В беспорядках участвовало около 100 мигрантов, содержащихся в центре. В результате в зданиях были выбиты стекла, предпринимались попытки прорвать ограждение центра.
После того, как на место прибыли около 500 полицейских, ситуацию удалось стабилизировать. "В настоящее время центр находится под контролем усиленных отрядов полиции и пограничной охраны, а мигранты ведут себя спокойно", - сообщила представитель местной погранохраны Иоанна Конечняк. - Мы все время готовы к адекватным действиям, однако надеемся, что этого не потребуется".
В центре в Венджине содержатся 604 мигранта, нелегально оказавшихся на территории Польши. 359 являются гражданами Ирака, а 69 - Афганистана. Большинство обитателей охраняемого центра, расположенного в переоборудованных военных казармах, требуют, чтобы их переправили в Германию.
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