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Цена нефти марки Brent на бирже ICE падает почти на 5%

13:00 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 4,77%, до $78,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:07 мск.

В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 5,63%, до 73,98 за баррель.

К 11:15 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $78,44 за баррель (-4,6%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 5,42%, до 74,14 за баррель.

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