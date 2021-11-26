Цена нефти марки Brent на бирже ICE падает почти на 5%

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE падает на 4,77%, до $78,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:07 мск.

В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 5,63%, до 73,98 за баррель.

К 11:15 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $78,44 за баррель (-4,6%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 5,42%, до 74,14 за баррель.