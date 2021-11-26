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Глава МВД Франции не станет встречаться с британским коллегой из-за разногласий по проблеме мигрантов

13:32 26.11.2021 Источник: Интерфакс

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отменил встречу с британской коллегой Прити Пател из-за предложения премьера Великобритании Бориса Джонсона, чтобы французская сторона забирала обратно мигрантов, которые пытаются проникнуть в Великобританию через Ла-Манш, сообщает в пятницу Би-би-си.

Французский министр отметил, что ситуацию обострило то, что Джонсон решил обнародовать письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону по совместным мерам, которые, по его мнению, следует принять Парижу и Лондону для того, чтобы пресечь попытки нелегальных мигрантов пересечь на лодках Ла-Манш.

"Мы считаем публичное письмо британского премьера неприемлемым и противоречащим нашим обсуждениям между партнерами", - говорится в заявлении Дарманена.

"В результате приглашение Прити Пател отозвано", - добавил глава французского МВД.

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