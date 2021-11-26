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НОВОСТИ

Белоруссия не будет насильно выдворять находящихся в стране мигрантов - Лукашенко

14:12 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не будет насильно выдворять находящихся в стране мигрантов, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая в пятницу у логистического центра рядом с пунктом пропуска "Брузги" на границе с Польшей.

"Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите", - сказал Лукашенко, обращаясь к мигрантам, размещенным на территории центра. Он сообщил, что к настоящему времени Белоруссию уже покинули около тысячи мигрантов.

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