Белоруссия не будет насильно выдворять находящихся в стране мигрантов - Лукашенко

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не будет насильно выдворять находящихся в стране мигрантов, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая в пятницу у логистического центра рядом с пунктом пропуска "Брузги" на границе с Польшей.

"Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите", - сказал Лукашенко, обращаясь к мигрантам, размещенным на территории центра. Он сообщил, что к настоящему времени Белоруссию уже покинули около тысячи мигрантов.