Средний возраст молодых мам Сбера в 2021 году составил 29 лет

13:10

Персонал Сбера на 72% состоит из женщин, и это 2% от работающих женщин РФ, потому забота о семьях с детьми и материнстве находится в фокусе внимания банка.

Программа заботы «Сбер для детей и родителей» включает в себя поддержку сотрудниц в декрете, адаптацию после возвращения из отпуска по уходу за ребёнком, развитие soft skills и родительских компетенций, создание платформы для диалога между родителями и детьми, помощь детям сотрудников в приобретении необходимых знаний и навыков. Также платформа предлагает профориентационные мероприятия и сервисы для подростков. Все образовательные проекты и продукты Сбера для семей с детьми собраны в едином общедоступном «Навигаторе».

Накануне Дня матери аналитиками HR-блока Сбербанка подготовлена статистика, отражающая собирательный образ мамы в Сбере:

— 128,1 тыс. (69%) сотрудниц Сбера имеют детей;

— средний возраст мам, родивших в 2021 году первенцев, составил 29 лет;

— среднестатистическая Сбермама имеет двоих детей;

— у примерно 20% сотрудниц есть дети младше 3 лет;

— самая многодетная мама Сбера воспитывает 7 детей;

— самая многодетная семья с приемными детьми растит 12 детей.

Сбером для родителей в рамках мероприятий, посвященных Дню матери, проведен ряд встреч с авторитетными специалистами: известным педагогом Димой Зицером и главным гинекологом Минздрава РФ, академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором Лейлой Адамян. Видеозаписи встреч за несколько дней посмотрели более 10,5 тыс. пользователей.