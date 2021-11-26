По делу о присвоении 3 млрд рублей в Петербурге арестовали экс-главу "Констанс-банка"

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Петербурге на месяц отправил под стражу бывшего председателя правления "Констанс-банка" Эльдара Дыгова, который вместе с основным акционером банка, миллиардером Александром Ебралидзе, подозревается в присвоении почти 3 млрд рублей. Деньги исчезли из кассы банка в 2016 году, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эльдара Дыгова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - сказано в сообщении.



В пресс-службе судов уточнили, что ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения поступило и в отношении Александра Ебралидзе, основателя и основного акционера "Констанс-банка". По данным следствия, в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016-го Ебралидзе организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранившихся в банке, на сумму 2,9 млрд рублей.



24 ноября по месту жительства Дыгова проводился обыск, и подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ФСБ на трассе Петербург - Москва в Ленобласти. В тот же день экс-банкира доставили к следователю и задержали. Уточняется, что вменяемое деяние Дыгов признал полностью, обвинение ему пока не предъявлялось.



