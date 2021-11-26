По делу о присвоении 3 млрд рублей в Петербурге арестовали экс-главу "Констанс-банка"
18:10 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эльдара Дыгова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - сказано в сообщении.
В пресс-службе судов уточнили, что ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения поступило и в отношении Александра Ебралидзе, основателя и основного акционера "Констанс-банка". По данным следствия, в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016-го Ебралидзе организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранившихся в банке, на сумму 2,9 млрд рублей.
24 ноября по месту жительства Дыгова проводился обыск, и подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ФСБ на трассе Петербург - Москва в Ленобласти. В тот же день экс-банкира доставили к следователю и задержали. Уточняется, что вменяемое деяние Дыгов признал полностью, обвинение ему пока не предъявлялось.
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