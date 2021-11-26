Планирование адаптации вакцин к новому штамму преждевременно - регулятор ЕС

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что пока преждевременно говорить о необходимости адаптации вакцин от коронавируса к новому штамму, выявленному в ЮАР. Об этом сообщило в пятницу агентство Франс Пресс (АФП).



"На данный момент преждевременно планировать адаптацию вакцин для борьбы с этим новым вариантом", - заявили агентству в ЕМА.



Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южно- африканской телерадиокорпорации Эс-эй-би-си, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день в ЮАР большинство тех, в крови кого найден этот вариант коронавируса, - 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.



