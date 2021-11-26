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Планирование адаптации вакцин к новому штамму преждевременно - регулятор ЕС

19:30 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что пока преждевременно говорить о необходимости адаптации вакцин от коронавируса к новому штамму, выявленному в ЮАР. Об этом сообщило в пятницу агентство Франс Пресс (АФП).

"На данный момент преждевременно планировать адаптацию вакцин для борьбы с этим новым вариантом", - заявили агентству в ЕМА.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южно- африканской телерадиокорпорации Эс-эй-би-си, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день в ЮАР большинство тех, в крови кого найден этот вариант коронавируса, - 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.

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