Планирование адаптации вакцин к новому штамму преждевременно - регулятор ЕС
19:30 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На данный момент преждевременно планировать адаптацию вакцин для борьбы с этим новым вариантом", - заявили агентству в ЕМА.
Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южно- африканской телерадиокорпорации Эс-эй-би-си, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день в ЮАР большинство тех, в крови кого найден этот вариант коронавируса, - 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.
НОВОСТИ
- 20:10 26.11.2021
- Обвиняя РФ, Польша пытается уйти от ответственности за нарушения прав мигрантов - Слуцкий
- 19:20 26.11.2021
- На Украину не распространяются коллективная оборона НАТО - Столтенберг
- 18:20 26.11.2021
- Украине хватит угля на отопительный сезон, поставки идут морем - Зеленский
- 18:10 26.11.2021
- По делу о присвоении 3 млрд рублей в Петербурге арестовали экс-главу "Констанс-банка"
- 17:40 26.11.2021
- Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель
- 17:12 26.11.2021
- У России нет никаких планов участвовать в "госперевороте на Украине" - Песков
- 17:00 26.11.2021
- Ситуация с ковидом ухудшилась за неделю в 13 регионах - Голикова
- 16:58 26.11.2021
- Сбер открыл счет Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области
- 16:32 26.11.2021
- Около 34% детей в школах Азербайджана учатся на русском языке
- 16:12 26.11.2021
- Суд не стал слушать свидетелей защиты на процессе о ликвидации «Мемориала»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать