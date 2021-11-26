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Британский хит-парад возглавил последний альбом Адель

22:50 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Альбом "30" британской певицы Адель всего за одну неделю достиг первой строчки британского хит-парада. Об этом сообщила в пятницу компания Official Charts Company ("Оффишал чартс компани"), которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов хитов Соединенного Королевства.

Диск, выпущенный 19 ноября, стал самым приобретаемым диском-дебютантом 2021 года. За семь дней его купили 261 тыс. раз. Для сравнения, предыдущий самый яркий дебют года, альбом Voyage ("Вояж") шведской группы ABBA ("Абба") за первую неделю приобрели 204 тыс. человек. В целом же старт "30" стал самым успешным за четыре с половиной года с момента выхода альбома Эда Ширана Divide в марте 2017 года.

В общей сложности 12 песен на диске были прослушаны онлайн 55,7 млн раз. Лидирует он и по показателю физических продаж - поклонники творчества 33-летней певицы из Лондона приобрели 16,7 тыс. копий альбома на виниле.

Помимо этого, Адель записала на свой счет еще несколько достижений. Так все четыре студийных альбома, которые она выпустила, достигли верхней строчки чартов. Это рекорд для женщин-исполнительниц в Великобритании. При этом новый релиз возродил интерес к предыдущему творчеству Адель. Все ее предыдущие пластинки так же попали в нынешний хит-парад. Альбом "25" 2015 года идет на 15-й строчке, "21" 2011 года - на 21-й, а дебютный "19" 2008 года - на 31-й.

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