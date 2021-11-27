РФ нужно укреплять обороноспособность на фоне действий США вокруг Украины - Нарышкин
16:00 27.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России нужно сохранять выдержку и укреплять свою обороноспособность на фоне желания США с новой силой разжечь конфликт на востоке Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
"Цель [действий США] - попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который, собственно, происходит на востоке Украины. Причем для Соединенных Штатов Америки Украина - это такой во всем, во всей этой истории, расходный материал, но [у них есть] желание конфликт разжечь, разжечь с новой силой. Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны", - сказал он.
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