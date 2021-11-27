Зеленский пообещал изучить вопрос о запрете въезда россиян на Украину

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на размещенную на сайте главы государства электронную петицию с призывом рассмотреть возможность ввести запрет или ограничение на въезд в страну россиянам и пообещал изучить этот вопрос.

"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном в субботу на сайте его офиса.

Отмечается, что президент направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совет национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, которым поручил проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан России потребностям обеспечения безопасности страны и защиты национальных интересов.

Автором петиции выступил бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), а также фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко. 11 ноября петиция набрала более 25 тыс. подписей, что обязывает главу государства дать на нее ответ.

Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года. Впервые эту идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте технически его осуществить возможно, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву. В ведомстве предупредили, что в случае принятия Москвой зеркальных мер пострадают около 3 млн граждан Украины, проживающих в РФ.

Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Правый сектор" признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.