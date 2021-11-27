Зеленский пообещал изучить вопрос о запрете въезда россиян на Украину
19:30 27.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на размещенную на сайте главы государства электронную петицию с призывом рассмотреть возможность ввести запрет или ограничение на въезд в страну россиянам и пообещал изучить этот вопрос.
"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном в субботу на сайте его офиса.
Отмечается, что президент направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совет национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, которым поручил проанализировать соответствие нынешнего режима въезда на Украину граждан России потребностям обеспечения безопасности страны и защиты национальных интересов.
Автором петиции выступил бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), а также фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко. 11 ноября петиция набрала более 25 тыс. подписей, что обязывает главу государства дать на нее ответ.
Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года. Впервые эту идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте технически его осуществить возможно, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву. В ведомстве предупредили, что в случае принятия Москвой зеркальных мер пострадают около 3 млн граждан Украины, проживающих в РФ.
Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация "Правый сектор" признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.
НОВОСТИ
- 20:30 27.11.2021
- Иностранные туристы наводнили аэропорты ЮАР, стремясь экстренно выехать из страны
- 20:00 27.11.2021
- Киевский писатель считает, что Волгоградская и Саратовская области являются «украинскими»
- 19:00 27.11.2021
- РПЦ против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей - митрополит Иларион
- 18:30 27.11.2021
- Разработчик AstraZeneca не думает, что штамм "омикрон" приведет к новой волне пандемии
- 18:00 27.11.2021
- Превышения ПДК в воздухе после ЧП на заводе в Дзержинске не выявлено - власти города
- 17:30 27.11.2021
- В Турции умер россиянин, заразившийся на отдыхе коронавирусом
- 17:00 27.11.2021
- По делу об аварии на шахте Листвяжная арестованы пятеро обвиняемых
- 16:45 27.11.2021
- В Сербии благоустроили памятник генералу Врангелю
- 16:00 27.11.2021
- РФ нужно укреплять обороноспособность на фоне действий США вокруг Украины - Нарышкин
- 15:00 27.11.2021
- Пол Уилан не высказал серьезных жалоб посетившим его в колонии общественникам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать