0
0
38
НОВОСТИ

На выбора в Киргизии за 8 часов проголосовали менее четверти избирателей - ЦИК

14:00 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Киргизии парламентских выборах к 16:00 (13:00 мск) составила 22,39%, что в 1,6 раза ниже, чем на аналогичных выборах в октябре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики.

По информации Центризбиркома, в Бишкеке активность избирателей составила 21,59%, во втором по величине городе страны Оше - 24,65%. Наибольшая активность по стране в Нарынской области, где проголосовало 26,29% избирателей. Порога явки в Киргизии нет.

В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутатов избирают по смешанной системе: 54 идут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В день выборов в Киргизии и за ее пределами открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков, в том числе 21 в России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:15 28.11.2021
В провинции Бадахшан талибы ограничили возможности женщин работать в СМИ
0
97
12:40 28.11.2021
На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили тело избитого беженца
0
264
12:30 28.11.2021
На шахте в Кузбассе общее число пострадавших составило 126, включая 51 погибшего
0
251
11:40 28.11.2021
В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида
0
323
11:30 28.11.2021
Ученые из ЮАР считают, что опасность омикрон-штамма коронавируса преувеличена
0
326
10:20 28.11.2021
Два первых случая заражения штаммом омикрон" зафиксированы в Австралии
0
387
10:10 28.11.2021
Отцы в четыре раза чаще матерей дают деньги на карманные расходы детям - исследование
0
393
10:00 28.11.2021
Из-за омикрон-штамма Иран приостанавливает авиасообщение с семью странами Африки
0
348
09:50 28.11.2021
Правила карантина для пассажиров из Африки ужесточили в Гонконге - СМИ
0
351
09:40 28.11.2021
В Киргизии за последние два дня возросло число попыток подкупа избирателей - секретарь СБ
0
353

Возврат к списку