На выбора в Киргизии за 8 часов проголосовали менее четверти избирателей - ЦИК
14:00 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации Центризбиркома, в Бишкеке активность избирателей составила 21,59%, во втором по величине городе страны Оше - 24,65%. Наибольшая активность по стране в Нарынской области, где проголосовало 26,29% избирателей. Порога явки в Киргизии нет.
В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутатов избирают по смешанной системе: 54 идут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В день выборов в Киргизии и за ее пределами открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков, в том числе 21 в России.
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