В провинции Бадахшан талибы ограничили возможности женщин работать в СМИ

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти афганской провинции Бадахшан, назначенные радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), наложили запрет на работу женщин-журналистов в одном и том же средстве массовой информации (СМИ) с их коллегами-мужчинами. Об этом сообщил в воскресенье афганский комитет по защите журналистов.



В докладе комитета, который цитирует афганское агентство Хама Пресс, указывается, что талибы в Бадахшане "приказали мужчинам и женщинам не работать в одних и тех же СМИ". Кроме того, власти провинции запретили женщинам- журналистам "находиться в местах массового скопления людей и делать оттуда репортажи".



Как указал глава департамента информации и культуры Бадахшана Моазэддин Ахмади, "женщины ни при каких обстоятельствах не должны работать в смешанных СМИ". Согласно предписанию Ахмади, "женщины могут вести только религиозные и образовательные программы или зачитывать новости".



Неделю назад талибы определили новые правила работы СМИ в стране, обязав женщин-телеведущих надевать хиджаб. Движение также указало на необходимость "воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют актрисы". "Талибан" выступило против показа "фильмов местного и зарубежного производства, которые продвигают в афганском обществе неподобающие этические нормы". Отдельным пунктом подчеркивается необходимость "воздерживаться от демонстрации фильмов и иных видеозаписей, демонстрирующих обнаженное человеческое тело".



