В провинции Бадахшан талибы ограничили возможности женщин работать в СМИ
14:15 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В докладе комитета, который цитирует афганское агентство Хама Пресс, указывается, что талибы в Бадахшане "приказали мужчинам и женщинам не работать в одних и тех же СМИ". Кроме того, власти провинции запретили женщинам- журналистам "находиться в местах массового скопления людей и делать оттуда репортажи".
Как указал глава департамента информации и культуры Бадахшана Моазэддин Ахмади, "женщины ни при каких обстоятельствах не должны работать в смешанных СМИ". Согласно предписанию Ахмади, "женщины могут вести только религиозные и образовательные программы или зачитывать новости".
Неделю назад талибы определили новые правила работы СМИ в стране, обязав женщин-телеведущих надевать хиджаб. Движение также указало на необходимость "воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют актрисы". "Талибан" выступило против показа "фильмов местного и зарубежного производства, которые продвигают в афганском обществе неподобающие этические нормы". Отдельным пунктом подчеркивается необходимость "воздерживаться от демонстрации фильмов и иных видеозаписей, демонстрирующих обнаженное человеческое тело".
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