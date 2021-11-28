0
0
0
НОВОСТИ

В провинции Бадахшан талибы ограничили возможности женщин работать в СМИ

14:15 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти афганской провинции Бадахшан, назначенные радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), наложили запрет на работу женщин-журналистов в одном и том же средстве массовой информации (СМИ) с их коллегами-мужчинами. Об этом сообщил в воскресенье афганский комитет по защите журналистов.

В докладе комитета, который цитирует афганское агентство Хама Пресс, указывается, что талибы в Бадахшане "приказали мужчинам и женщинам не работать в одних и тех же СМИ". Кроме того, власти провинции запретили женщинам- журналистам "находиться в местах массового скопления людей и делать оттуда репортажи".

Как указал глава департамента информации и культуры Бадахшана Моазэддин Ахмади, "женщины ни при каких обстоятельствах не должны работать в смешанных СМИ". Согласно предписанию Ахмади, "женщины могут вести только религиозные и образовательные программы или зачитывать новости".

Неделю назад талибы определили новые правила работы СМИ в стране, обязав женщин-телеведущих надевать хиджаб. Движение также указало на необходимость "воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют актрисы". "Талибан" выступило против показа "фильмов местного и зарубежного производства, которые продвигают в афганском обществе неподобающие этические нормы". Отдельным пунктом подчеркивается необходимость "воздерживаться от демонстрации фильмов и иных видеозаписей, демонстрирующих обнаженное человеческое тело".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 28.11.2021
На выбора в Киргизии за 8 часов проголосовали менее четверти избирателей - ЦИК
0
112
12:40 28.11.2021
На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили тело избитого беженца
0
264
12:30 28.11.2021
На шахте в Кузбассе общее число пострадавших составило 126, включая 51 погибшего
0
251
11:40 28.11.2021
В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида
0
323
11:30 28.11.2021
Ученые из ЮАР считают, что опасность омикрон-штамма коронавируса преувеличена
0
326
10:20 28.11.2021
Два первых случая заражения штаммом омикрон" зафиксированы в Австралии
0
387
10:10 28.11.2021
Отцы в четыре раза чаще матерей дают деньги на карманные расходы детям - исследование
0
393
10:00 28.11.2021
Из-за омикрон-штамма Иран приостанавливает авиасообщение с семью странами Африки
0
348
09:50 28.11.2021
Правила карантина для пассажиров из Африки ужесточили в Гонконге - СМИ
0
351
09:40 28.11.2021
В Киргизии за последние два дня возросло число попыток подкупа избирателей - секретарь СБ
0
353

Возврат к списку