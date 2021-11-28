После появления резонансного видео епископ Феофилакт временно лишен права священнослужения
16:40 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее на видеосервисе YouTube и в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ пытается ударить служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском ставропигиальном [подчиняющемся непосредственно патриарху] мужском монастыре. В субботу патриарх Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Феофилакта от исполнения обязанностей наместника Андреевского монастыря, помощника первого викария патриарха по городу Москве и управляющего Юго-Западным викариатством столицы.
"После появления видеозаписи была проведена предварительная проверка, на основании которой было принято упомянутое вами решение. Владыка, действительно, не служит до окончания полного изучения дела в Общецерковной дисциплинарной комиссии", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос о том, находится ли епископ Феофилакт под церковным следствием без права служения.
Замуправделами Московской патриархии также отметил, что, "поскольку речь идет об архиерее, результаты изучения будут представлены святейшему патриарху и Священному синоду".
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