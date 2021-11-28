0
0
92
НОВОСТИ

После появления резонансного видео епископ Феофилакт временно лишен права священнослужения

16:40 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дело наместника Андреевского монастыря епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) изучает Общецерковная дисциплинарная комиссия, на это время он отстранен от священнослужения. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Ранее на видеосервисе YouTube и в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ пытается ударить служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском ставропигиальном [подчиняющемся непосредственно патриарху] мужском монастыре. В субботу патриарх Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Феофилакта от исполнения обязанностей наместника Андреевского монастыря, помощника первого викария патриарха по городу Москве и управляющего Юго-Западным викариатством столицы.

"После появления видеозаписи была проведена предварительная проверка, на основании которой было принято упомянутое вами решение. Владыка, действительно, не служит до окончания полного изучения дела в Общецерковной дисциплинарной комиссии", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос о том, находится ли епископ Феофилакт под церковным следствием без права служения.

Замуправделами Московской патриархии также отметил, что, "поскольку речь идет об архиерее, результаты изучения будут представлены святейшему патриарху и Священному синоду".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 28.11.2021
В опознавательную зону ПВО Тайваня направлены 27 боевых самолета Китая
0
122
16:30 28.11.2021
За 2 часа до окончания выборов в Киргизии проголосовал каждый третий избиратель - ЦИК
0
161
16:20 28.11.2021
На полях саммита ОЭС в Ашхабаде встретились президенты Ирана и Турции - СМИ
0
184
15:30 28.11.2021
По погибшим на шахте "Листвяжная" провели панихиды около 500 храмов Кузбасса
0
250
15:20 28.11.2021
Глава Минздрава Франции хочет за неделю ревакцинировать на 3 млн человек больше
0
262
14:15 28.11.2021
В провинции Бадахшан талибы ограничили возможности женщин работать в СМИ
0
307
14:00 28.11.2021
На выборах в Киргизии за 8 часов проголосовали менее четверти избирателей - ЦИК
0
322
12:40 28.11.2021
На границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили тело избитого беженца
0
493
12:30 28.11.2021
На шахте в Кузбассе общее число пострадавших составило 126, включая 51 погибшего
0
437
11:40 28.11.2021
В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида
0
483

Возврат к списку