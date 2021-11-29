В Ленобласти тушат пожар после взрыва на фабрике по производству медицинских масок

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные тушат возгорание на фабрике нетканых материалов "Фанема" в поселке Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Там действительно пожар, более точной информации дать пока не можем", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Ленинградской области в свою очередь сообщили, что проводят проверку по факту пожара и взрыва. Известно, что фабрика "Фанема" занимается производством нетканных материалов, в том числе медицинских масок. Компания была создана в 1963 году как Антропшинская фабрика по переработке вторсырья на базе кожевенного завода и в настоящее время на фабрике работают двенадцать производственных линий различного назначения и около 200 человек.