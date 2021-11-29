В России выявили 33 860 новых заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 860, до 9 604 233. Об этом сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,35%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 700, до 8 295 811. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 209 против 1 224 днем ранее, до 273 964. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 8 ноября, когда в стране зарегистрировали 1 190 смертей. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,85%, следует из данных штаба.
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