Группа «Земляне» и Юрий Антонов подарят поклонникам совместное исполнение хита «Поверь в мечту»
14:03 29.11.2021
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Фото пресс-службы группы «Земляне»
Помимо этого, «Земляне» порадуют поклонников совместным выступлением с Юрием Антоновым: музыканты исполнят композицию «Поверь в мечту», ставшую одной из самых популярных песен СССР. Данный трек вошел в альбом «Землян» в 1982 году, а также стал жемчужиной одноименной пластинки Антонова. Однако дуэтная версия композиции прозвучит впервые в истории.
«Мы хотим порадовать поклонников новым звучанием, поэтому решили обновить аранжировку в песне «Садовое кольцо». Также, для зрителей мы приготовили еще один сюрприз и впервые на одной сцене споем с Юрием Антоновым вместе «Поверь в мечту». В свое время Антонов обогатил творчество «Землян» и поделился с нами своей энергетикой. То, что мы встретили этого прекрасного композитора и даже записали на «Мелодии» диск его песен, было большой удачей. В Советском Союзе мы не раз выступали с Юрием Антоновым в одних концертах и наши туры неизменно собирали полные аншлаги, но мы никогда не пели «Поверь в мечту» вместе», – поделился барабанщик звездного состава «Землян» Владимир Киселев.
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