Группа «Земляне» и Юрий Антонов подарят поклонникам совместное исполнение хита «Поверь в мечту»

14:03

Фото пресс-службы группы «Земляне»



10 декабря коллектив «Земляне» выступят на сцене музыкальной премии «Золотой граммофон». Артисты исполнят советский хит «Садовое кольцо», музыку для которого написал, однако придадут композиции новое звучание благодаря аранжировке.

Помимо этого, «Земляне» порадуют поклонников совместным выступлением с Юрием Антоновым: музыканты исполнят композицию «Поверь в мечту», ставшую одной из самых популярных песен СССР. Данный трек вошел в альбом «Землян» в 1982 году, а также стал жемчужиной одноименной пластинки Антонова. Однако дуэтная версия композиции прозвучит впервые в истории.

«Мы хотим порадовать поклонников новым звучанием, поэтому решили обновить аранжировку в песне «Садовое кольцо». Также, для зрителей мы приготовили еще один сюрприз и впервые на одной сцене споем с Юрием Антоновым вместе «Поверь в мечту». В свое время Антонов обогатил творчество «Землян» и поделился с нами своей энергетикой. То, что мы встретили этого прекрасного композитора и даже записали на «Мелодии» диск его песен, было большой удачей. В Советском Союзе мы не раз выступали с Юрием Антоновым в одних концертах и наши туры неизменно собирали полные аншлаги, но мы никогда не пели «Поверь в мечту» вместе», – поделился барабанщик звездного состава «Землян» Владимир Киселев.