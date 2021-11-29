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Нельзя допустить возникновения на территории РФ этнических анклавов - Медведев

18:40 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти не должны допустить возникновения на территории страны этнических анклавов. Об этом на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов", - подчеркнул Медведев.

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