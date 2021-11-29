0
0
1
НОВОСТИ

США не считают, что высылают российских дипломатов - Госдепартамент

22:40 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США настаивают на том, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом", - сказала Портер. Представитель Госдепартамента утверждала, что США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что 54 российских дипломата с семьями до середины 2022 года будут вынуждены покинуть США из-за того, что американцы не продлевают им визы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 29.11.2021
Около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив из-за непогоды - Росморречфлот
0
118
21:20 29.11.2021
СБУ объявила о расследовании подготовки "захвата власти" группой граждан Украины и РФ
0
184
20:40 29.11.2021
Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский холл"
0
209
20:00 29.11.2021
Украина увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии более чем в два раза
0
234
19:20 29.11.2021
США тратят значительные средства на дестабилизацию обстановки в России - Рябков
0
271
18:40 29.11.2021
Нельзя допустить возникновения на территории РФ этнических анклавов - Медведев
0
330
18:00 29.11.2021
Воздушные силы на Тайване получили первый учебно-боевой самолет собственной разработки
0
328
17:32 29.11.2021
Путин подписал закон о приостановке до 2025 года выплат в полном объеме по вкладам CCCР
0
389
17:25 29.11.2021
Самому финансово грамотному Коту исполняется четыре года!
0
367
17:12 29.11.2021
Дуда считает реальным риск появления маршрута миграции в Европу через РФ
0
375

Возврат к списку