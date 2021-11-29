США не считают, что высылают российских дипломатов - Госдепартамент

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США настаивают на том, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом", - сказала Портер. Представитель Госдепартамента утверждала, что США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что 54 российских дипломата с семьями до середины 2022 года будут вынуждены покинуть США из-за того, что американцы не продлевают им визы.