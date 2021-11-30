«Роснефть» поможет китайской корпорации CNPC эффективнее осваивать нефтегазовые месторождения
23:35 29.11.2021
На III Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения «РН-ГРИД» - технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта. Это собственная разработка «Роснефти» позволит повысить эффективность освоения нефтегазовых месторождений CNPC.
В 2017 году «Роснефть» рамках реализации цифровой стратегии в создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта «РН-ГРИД». Эта импортозамещающая разработка позволяет обеспечить технологическую независимость нефтегазовой отрасли России в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии гидроразрыва пласта (ГРП). Коммерческая реализация программного комплекса, который дешевле зарубежных аналогов, но по своим характеристикам превосходит их, стартовала в 2018 году. «Роснефть» уже продала более 200 коммерческих лицензий на использование этого программного обеспечения, которое приобретают отечественные и международные нефтесервисные и нефтегазовые компании.
НОВОСТИ
- 22:40 29.11.2021
- США не считают, что высылают российских дипломатов - Госдепартамент
- 22:00 29.11.2021
- Около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив из-за непогоды - Росморречфлот
- 21:20 29.11.2021
- СБУ объявила о расследовании подготовки "захвата власти" группой граждан Украины и РФ
- 20:40 29.11.2021
- Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский холл"
- 20:00 29.11.2021
- Украина увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии более чем в два раза
- 19:20 29.11.2021
- США тратят значительные средства на дестабилизацию обстановки в России - Рябков
- 18:40 29.11.2021
- Нельзя допустить возникновения на территории РФ этнических анклавов - Медведев
- 18:00 29.11.2021
- Воздушные силы на Тайване получили первый учебно-боевой самолет собственной разработки
- 17:32 29.11.2021
- Путин подписал закон о приостановке до 2025 года выплат в полном объеме по вкладам CCCР
- 17:25 29.11.2021
- Самому финансово грамотному Коту исполняется четыре года!
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать