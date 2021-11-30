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«Роснефть» поможет китайской корпорации CNPC эффективнее осваивать нефтегазовые месторождения

23:35 29.11.2021

На III Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения «РН-ГРИД» - технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта. Это собственная разработка «Роснефти» позволит повысить эффективность освоения нефтегазовых месторождений CNPC.

В 2017 году  «Роснефть» рамках реализации цифровой стратегии в создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта «РН-ГРИД». Эта импортозамещающая разработка позволяет обеспечить технологическую независимость нефтегазовой отрасли России в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии гидроразрыва пласта (ГРП). Коммерческая реализация программного комплекса, который дешевле зарубежных аналогов, но по своим характеристикам превосходит их, стартовала в 2018 году. «Роснефть» уже продала более 200 коммерческих лицензий на использование этого программного обеспечения, которое приобретают отечественные и международные нефтесервисные и нефтегазовые компании.

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