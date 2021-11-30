На "Листвяжной" обнаружены тела 18 горняков, их подъем на поверхность пока невозможен
09:00 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Горноспасатели обнаружили тела 10 шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная", местонахождение еще 8 тел подтверждено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение 8 ранее обнаруженных погибших горнорабочих", - сказали в МЧС.
Транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.
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