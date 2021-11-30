Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
10:05 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре "Шатле".
Месси по итогам голосования набрал 613 очков. Второе место в голосовании занял поляк Роберт Левандовский ("Бавария", Германия, 580), третьим стал итальянец Жоржиньо ("Челси", Англия, 460). Далее расположились французы Карим Бензема ("Реал", Испания, 239) и Н'Голо Канте ("Челси", Англия, 186), португалец Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия, 178), египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия, 121), бельгиец Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия, 73), француз Килиан Мбаппе (ПСЖ, 58), итальянец Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция, 36).
Месси стал обладателем "Золотого мяча" в седьмой раз, что является рекордом. Ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
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