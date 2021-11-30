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Более половины россиян хотели бы увеличения зарплаты минимум на 20% - опрос

10:20 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины (57%) россиян считают, что их заработная плата должна быть проиндексирована работодателем на 20% и выше. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра "Альфастрахование" по результатам проведенного опроса (есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что большинство опрошенных призналось, что повышение зарплаты именно на 20% и более полностью бы их удовлетворило. При этом одну треть респондентов устроила бы индексация минимум на 10%. Вместе с тем, считают свой труд сильно недооцененным и хотели бы получать в два раза больше лишь 9% россиян.

По мнению участников опроса, повышение уровня дохода возможно только при регулярной индексации оклада. Говоря о частоте перерасчета, абсолютное большинство - 62% - признались, что не помнят, когда последний раз увеличивалось их жалование. Похвалиться определенной стабильностью смогли 24% респондентов - их заработок переоценивается раз в пять лет. Меньше всего опрошенных оказалось в числе людей с ежегодной индексацией - таковых насчитывается 16%.

В два раза больше работников (33%) считают справедливым пересчет зарплаты раз в полгода. Но большинство - 51% - все же считают необходимым проведение ежегодной индексации жалования.

По данным опроса, в течение последнего года у 79% россиян заработная плата осталась на прежнем уровне и вообще не индексировалась. При этом 19% отметили, что их жалование, наоборот, повысилось и они смогли улучшить свое благосостояние в кризисный год. Но 2% россиян повезло меньше - из-за пандемии им понизили зарплату.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов из всех регионов страны.

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