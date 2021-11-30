В приморском Артеме медведь напал на женщину

11:20 Источник: Газета.Ru

В городе Артеме Приморского края на одной из улиц обнаружили агрессивного бурого медведя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

«В районе ул. Сиреневая, Механизаторов и Солнечной (1-е отделение) замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа», — говорится в сообщении.

В настоящее время местной полицией и центром «Тигр» принимаются меры по поимке животного.

В связи с инцидентом местные власти рекомендовали жителям Артема не выходить из дома без необходимости. Тех, кто видел зверя, просят сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112. Газета.Ru