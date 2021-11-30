Сбер первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
14:57 30.11.2021
Сбер расширил возможности уникального и крупнейшего в Восточной Европе операционного центра управления кибербезопасностью (security operation center, SOC) своей цифровой экосистемы с помощью технологий виртуальной реальности, создав виртуальный ситуационный центр. Центр является точной копией его физического аналога, воссозданной в виртуальном пространстве, и является бесшовным продолжением реального SOC.
Виртуальный центр управления кибербезопасностью Сбера позволит быстрее реагировать на возникновение кризисных ситуаций, требующих быстрого включения в работу руководителей или усиления дежурных смен лучшими экспертами без необходимости их физического присутствия в центре управления.
Техническое решение создано на основе разработки российской IT-компании НТЦ «Вулкан», впервые предложившей и реализовавшей концепцию виртуального ситуационного центра.
Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, комментируя своевременность появления виртуального SOC:
«В современном мире с его высочайшей степенью неопределённости и многократно возросшими скоростями быстродействие в борьбе с киберугрозами приобретает критическое значение. Виртуализация нашего центра управления кибербезопасностью — это новый этап его развития. Конечно, практически всегда инциденты разрешаются в автоматическом режиме либо работниками дежурных смен, но теперь, если особенно сложная или нестандартная ситуация всё-таки потребует привлечения дополнительных сил и средств, руководители и лучшие эксперты SOC смогут подключиться к решению проблемы буквально в ту же секунду, в любое время суток, из любой точки мира».
НОВОСТИ
- 15:32 30.11.2021
- Темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма ковида - Путин
- 15:12 30.11.2021
- Экс-спикер Рады Разумков заявил, что вышел из партии Зеленского
- 15:00 30.11.2021
- Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей
- 14:32 30.11.2021
- На шахте Листвяжная обнаружены места, где еще продолжается пожар
- 14:12 30.11.2021
- Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
- 14:08 30.11.2021
- Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад
- 14:00 30.11.2021
- Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд
- 13:32 30.11.2021
- Россияне поставили новый рекорд по количеству кредитных карт
- 13:20 30.11.2021
- Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и председателю комиссии Аршбе
- 13:05 30.11.2021
- В РФ не планируется введение штрафов за отказ от прививки от ковида - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать