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НОВОСТИ

Сбер первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр

14:57 30.11.2021

Сбер расширил возможности уникального и крупнейшего в Восточной Европе операционного центра управления кибербезопасностью (security operation center, SOC) своей цифровой экосистемы с помощью технологий виртуальной реальности, создав виртуальный ситуационный центр. Центр является точной копией его физического аналога, воссозданной в виртуальном пространстве, и является бесшовным продолжением реального SOC.

Виртуальный центр управления кибербезопасностью Сбера позволит быстрее реагировать на возникновение кризисных ситуаций, требующих быстрого включения в работу руководителей или усиления дежурных смен лучшими экспертами без необходимости их физического присутствия в центре управления.

Техническое решение создано на основе разработки российской IT-компании НТЦ «Вулкан», впервые предложившей и реализовавшей концепцию виртуального ситуационного центра.

Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, комментируя своевременность появления виртуального SOC:

«В современном мире с его высочайшей степенью неопределённости и многократно возросшими скоростями быстродействие в борьбе с киберугрозами приобретает критическое значение. Виртуализация нашего центра управления кибербезопасностью — это новый этап его развития. Конечно, практически всегда инциденты разрешаются в автоматическом режиме либо работниками дежурных смен, но теперь, если особенно сложная или нестандартная ситуация всё-таки потребует привлечения дополнительных сил и средств, руководители и лучшие эксперты SOC смогут подключиться к решению проблемы буквально в ту же секунду, в любое время суток, из любой точки мира».

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