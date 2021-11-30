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НОВОСТИ

Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 года колонии по трем статьям УК

17:12 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Измайловский суд Москвы во вторник приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) к 3,5 года колонии общего режима по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Признать Романова виновным и путем частичного сложения наказаний назначить ему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима", - огласил приговор судья.

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