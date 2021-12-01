Лукашенко сообщил, что считает Крым российским и "своим"
10:00 01.12.2021 Источник: Ведомости
По словам белорусского президента, он имеет право посещать полуостров, «под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым»: «Это и мой Крым». Ведомости
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