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НОВОСТИ

Лукашенко сообщил, что считает Крым российским и "своим"

10:00 01.12.2021 Источник: Ведомости

Признание о том, что Крым на самом деле давно является российским регионом, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. «Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым​​​. После референдума и де-юре Крым стал российским», – сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, он имеет право посещать полуостров, «под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым»: «Это и мой Крым».  Ведомости

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