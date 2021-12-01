Москва стала первой в Европе в рейтинге инноваций по устойчивости к коронавирусу

10:40

Согласно рейтингу, составленному международным исследовательским агентством StartupBlink, Москва заняла первое место в Европе и третье в мире в рейтинге инноваций, формирующих устойчивость к коронавирусу - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу. Она опередила Лондон и Барселону. Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink», — отмечается в сообщении.

Таких высоких показателей столице удалось добиться благодаря применению инновационных решений для борьбы с распространением коронавируса, была сделана ставка на развитие телемедицины, профилактику и технологии, помогающие горожанам адаптироваться к жизни во время эпидемии. Столица поддерживает бизнес, для него выделяются субсидии и предоставляются льготы, в 2021 году ими воспользовалось около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Рейтинг составлен на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом. Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, использующихся в борьбе с коронавирусом, а также проекты, которые принимались к рассмотрению, и должны были отвечать трем базовым критериям, таким как инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность.