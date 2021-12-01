Режиссер "Бумера" снял криминальную комедию с Дмитрием Нагиевым
12:12 01.12.2021
В российский прокат выходит «БУМЕРанг», новая картина режиссера Петра Буслова, известного по «Бумеру» и «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Главный герой - художник-неудачник (Тимофей Трибунцев) решается на самоубийство и спрыгивает с высотки, но приземляется на дорогое авто бизнесмена из 90-х - Эдуарда (Дмитрий Нагиев), и теперь вынужден всеми правдами и неправдами отработать долг в 10 миллионов рублей.
Хоть Петр Буслов и называет «БУМЕРанг» новым «Бумером», он отмечает различия картин, подчеркивая, что новый фильм отражает современный взгляд на общество так же как «Бумер» 20-летней давности, отражал реальности общества того периода. Несмотря на сложность и глубину «БУМЕРанг» – комедия, которая подарит зрителю море положительных эмоций, утверждает режиссер.
В фильме кроме Нагиева и Трибунцева, принимали участие Владимир Сычев, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Семен Слепаков, Максим Виторган, и Антон Лапенко.
Премьера фильма была намечена на апрель 2020 года, но по причинам, связанным с пандемией коронавируса несколько раз откладывалась, так как авторы хотели чтобы картину посмотрело максимальное количество зрителей. Петр Буслов на прошедшей в кинотеатре «Октябрь» московской премьере пообещал зрителям «прекрасное путешествие» и добавил, что «готов был стереть себе память, чтобы посмотреть его заново».
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