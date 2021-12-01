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НОВОСТИ

Сбер тестирует «зеленую кнопку»

12:54 01.12.2021

В офисах Сбера в рамках проекта «Зеленая кнопка» проводится тестирование технологии помощи посетителям в экстренных ситуациях. В зонах круглосуточного обслуживания офисов банка (в них находятся банкоматы) размещены стенды с сенсорными кнопками для связи с операторами центра мониторинга службы безопасности банка. Проект тестируется в офисах Сбера, расположенных в Воронеже, Санкт-Петербурге, Подольске, Пскове, Орле и Ярославле.

При получении сигнала о помощи оператор центра подключается к объекту по дуплексной голосовой связи, оценивает обстановку с помощью камер видеонаблюдения и, если есть необходимость, вызывает бригаду скорой помощи или полицию.

«Зеленая кнопка» может пригодиться также во внерабочее для отделения банка время, например в ситуации когда человеку стало плохо и требуется экстренная помощь, либо когда его преследует злоумышленник. В рабочее время сотрудники отделения Сбера готовы оказать необходимую помощь клиентам.

«Одно из направлений нашей работы в области ESG и устойчивого развития — это забота об обществе. И здоровье людей как высшая ценность является его основой. Поэтому задача банка в области безопасности гораздо масштабнее, чем обеспечение только финансовой безопасности клиентов. Этот пилотный проект приурочен к 180-летию Сбербанка: мы хотим, чтобы, приходя в банк, клиент чувствовал, что его жизнь и безопасность — наша ценность», подчеркнул заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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