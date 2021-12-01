У США есть время остановить высылку дипломатов РФ, иначе Москва ответит зеркально - Рябков
13:20 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США еще могут изменить решение о высылке 55 российских дипломатов из страны, в противном случае Москва ответит зеркально и на тех же принципах. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разумеется, есть. Они же установили две контрольные даты: конец января и конец июня", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона время остановить высылку дипломатов.
По словам замглавы МИД России, в общей сложности американские власти намереваются выслать из страны 55 человек. "Мы будем отвечать зеркально, и соответствующее количество американского персонала выедет из нашей страны. По тому же самому принципу - [выедут] те, кто пересиживает трехлетний срок. Но мы против этого, мы предлагаем американцам отказаться от этих требований", - подчеркнул Рябков.
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