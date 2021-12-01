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Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться дополнительная доза вакцины от ковида

16:32 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья, дополнительная, доза вакцины от ковида, сообщил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим [вакцинации], - две дозы "Спутника V" с интервалом в 3 недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза. И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции [вируса]", - сказал он на форуме "Здравоохранение в России - 2021".

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