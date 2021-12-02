0
0
41
НОВОСТИ

РФ вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным - Кремль

15:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет полное право размещать в любой точке своей территории те объекты, которые считает нужным. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появлении военного объекта на Курилах.

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах страны, которые считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, принимаются ли решения о размещении военных объектов с согласия президента РФ, Песков отметил: "Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с Верховным главнокомандующим".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 02.12.2021
Человек с коронавирусом в некоторых случаях может быть заразным более 100 дней - Попова
0
32
14:32 02.12.2021
Москва рассматривает заявление Зеленского о Крыме как прямую угрозу РФ - Песков
0
134
14:12 02.12.2021
Артиллерийские подразделения Украины провели учения возле границы с Крымом
0
152
14:00 02.12.2021
Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о проникновении в квартиру
0
165
13:50 02.12.2021
Теперь легендарная песня «Трава у дома» зазвучала в исполнении хора РТУ МИРЭА
0
193
13:32 02.12.2021
Экс-канцлер Австрии Курц решил полностью уйти из национальной политики - СМИ
0
208
13:30 02.12.2021
Сбер приглашает на премьеру фильма «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера»
0
180
13:20 02.12.2021
Украина не намерена проводить наступление в Донбассе - глава МИД
0
213
13:05 02.12.2021
Сербия закупит у России новые комплексы ПВО "Панцирь"
0
210
13:00 02.12.2021
ЦБ не ждет двузначной цифры ключевой ставки в 2022 г. - Набиуллина
0
223

Возврат к списку