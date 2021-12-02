РФ вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным - Кремль

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет полное право размещать в любой точке своей территории те объекты, которые считает нужным. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появлении военного объекта на Курилах.

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах страны, которые считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, принимаются ли решения о размещении военных объектов с согласия президента РФ, Песков отметил: "Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с Верховным главнокомандующим".