РФ вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным - Кремль
15:00 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет полное право размещать в любой точке своей территории те объекты, которые считает нужным. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появлении военного объекта на Курилах.
"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах страны, которые считает целесообразным. Это наше суверенное право, это право любого государства, вряд ли оно может кем-то оспариваться", - подчеркнул представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, принимаются ли решения о размещении военных объектов с согласия президента РФ, Песков отметил: "Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с Верховным главнокомандующим".
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